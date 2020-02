Confira seu horóscopo para esta sexta-feira

Sendo o aquariano uma pessoa criativa precisa de uma vida movimentada e que lhe apresente oportunidade de conhecer pessoas novas; o mesmo continua valendo quando está de férias. Nesses termos, aconselha-se que quando sair de férias viaje sempre acompanhado e não vá para lugares extremamente solitários. Procure se assegurar de ter um mínimo de conforto em suas férias visto que gosta de ter uma certa mordomia.

Quem nasceu hoje

Procura estar sempre a par de tudo o que acontece a sua volta. Nada escapará aos seus olhos. A informação é muito importante para esse nativo. Cumpridor dos seus compromissos; cobrará das pessoas à sua volta o mesmo. Interessado, minucioso e inteligente.

Alerta

Os nativos de Áries ficam no alerta até às 21h29, e devem ter cuidados redobrados durante este período negativo. Precaução com negócios que exijam grandes somas de dinheiro. Após esse horário os cuidados serão dos taurinos.

Áries – Você ainda passa o dia no alerta, e sairá às 21h29. Deixe as decisões profissionais, financeiras e da família para amanhã. A pessoa amada esta meio distante. A saúde pede mais de atenção. C. 201 M. 0639

Touro – Organize seus negócios e trabalho. Fase descontraída, mas à noite entrará no alerta. Não deixe o pessimismo tomar conta. Positivo para resolver assuntos domésticos. Dê apoio à Peixes. C. 853 M. 1197

Gêmeos – Dia positivo, enfim é para aproveitar. A saúde esta equilibrada. Ótimo para passeios e viagens. Trabalho e negócios em alto astral. Amor em dose dupla. C. 134 M. 3780

Câncer – Mostre força e dinamismo e aproveite para firmar o trabalho, negócios e conseguir o sucesso desejado. Positivo para mudanças na profissão. Novos planos com seu amor. C. 795 M. 5426

Leão – Fase próspera, você conseguirá resolver problemas profissionais. Sua dedicação à família deixa você mais calmo e receberá o carinho que necessita. Rivalidades no setor afetivo. C. 460 M. 7812

Virgem – Aliar prazer e obrigação é difícil, mas este desejo pode ser alcançado hoje. Você esta mais prestativo e sente satisfação ao contribuir com sócios ou superiores. Muita paixão entre você e seu amor. C. 473 M. 9558

Libra – Você esta mais exigente, mesmo assim conseguirá passar confiança a todos no trabalho. O clima é de segurança com seu par afetivo. Novos compromissos financeiros. C. 621 M. 1804

Escorpião – As portas do sucesso estão abertas no trabalho e negócios. Fase de bom entendimento com colegas, sócios ou superiores. Dia positivo com seu amor. Oportunidades de novos empreendimentos. C. 342 M. 6091

Sagitário – Não faltará disposição física para sair da rotina, iniciar negócios, trabalhos e encontros com parentes. Superado os obstáculos no setor doméstico. Estará mais confiante. Tudo bem com seu amor. C. 974 M. 2433

Capricórnio – Continue sendo tolerante com amigos, sócios, nativos de Virgem e Áries. Não descuide da aparência. Acerte a vida amorosa, dê mais espaço ao seu amor. Saia da rotina. C. 016 M. 8345

Aquário – Ótimas vibrações para sua vida profissional e financeira. Sucesso presente, você conseguirá acertar problemas da área financeira. Contará com ajuda de familiares. Vênus, traz paixão e carinhos. C. 268 M. 4272

Peixes – Você deve se colocar de uma maneira positiva no trabalho. Precisará de mais descanso, não abuse das suas forças físicas e emocionais. Evite novos compromissos sociais e viagens. C. 889 M. 0967