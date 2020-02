PM prende homem suspeito de matar o enteado em Ponta Grossa

A Polícia Militar (PM) confirmou a prisão do suspeito de matar João Henrique Fragoso Lopes, 18 anos, na última terça-feira (28) na região da Ronda, em Ponta Grossa. O homem, que é padrasto da vítima, foi preso em uma agência o Banco do Brasil - uma denúncia anônima levou os policiais até o local.

Ao chegarem ao banco e confirmarem a identidade do homem, os policiais o prenderam e levaram o rapaz à 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa. O nome do padrasto responsável pela morte do enteado não foi revelado pelas autoridades.

Em defesa da mãe

João Henrique foi esfaqueado ao tentar defender a mãe das agressões do padrasto - o caso foi registrado no bairro da Ronda. Após ser ferido, João foi socorrido e levado ao hospital, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no mesmo dia.

A mãe de João revelou que a família estava morando no local há menos de um mês enquanto a casa da família está em reforma.No dia do crime, o ex-companheiro da mulher invadiu o estabelecimento prometendo matar a vítima.

O rapaz de 18 anos conseguiu proteger a mãe, mas levou várias facadas na barriga e foi levado em estado grave ao Hospital. João foi enterrado nesta quarta-feira.