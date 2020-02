Paraná tem média de 17 casos de estupro por dia em 2019, diz Sesp 

Em 2019, o Paraná registrou uma média de 17 casos de estupro, por dia, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp). Em todo o ano, foram 6.251 inquéritos envolvendo o crime.

O número apresenta diminuição de 3,2%, em comparação a 2018, quando 6.459 pessoas foram vítimas de estupro.

Em Curitiba, houve aumento de 9% na mesma comparação de períodos. Foram 888 casos de janeiro a dezembro de 2019, e 814 casos no ano anterior.

De acordo com os dados, 82% das vítimas de estupro são mulheres e pelo menos 50% delas, são meninas com menos de 13 anos. Ainda segundo o levantamento, 76% dos autores do crime são conhecidos das vítimas.

A delegada Emanuele Maria Siqueira explica que a Polícia Civil conta com serviço interligado à rede de hospitais e unidades de atendimento médico da cidade, que entram em contato com as delegacias em caso de suspeita de estupro.

"O perito do IML, em regra, vai até o hospital para fazer a coleta de material. Isso é imprescindível porque, se tiver material genético, esse material vai ser analisado e, com isso, muitas vezes, a gente consegue chegar ao autor", afirmou a delegada.

O médico e professor Rosires Pereira explica que muitas vitimas sentem medo de denunciar os crimes. Uma questão que precisa ser mudada, a partir da conversa e da informação.

"Muitas têm sentimento de culpa, de vergonha. Precisamos falar mais sobre o assunto e ressaltar para as mulheres que 'se você sofreu violência sexual, você é vítima'. Nunca ela é a culpada", diz.





Com informações G1 Paraná