Athletico posta mensagem de Bruno Guimarães para a torcida: “Agora sou um de vocês”

O Athletico publicou um vídeo de despedida do volante Bruno Guimarães, vendido por Lyon, da França. Na mensagem, o jogador, que conquistou quatro títulos com a camisa rubro-negra, agradeceu a torcida e admitiu que agora é um torcedor do Furacão.

“Era 11 de março de 2017, o dia que cheguei aqui. Não imaginava que em pouco tempo iríamos conquistar tantas coisas juntos. Foram tantas batalhas e jogos difíceis que só conseguimos ganhar porque vocês estavam do nosso lado. Conquistamos quatro títulos em apenas dois anos e tenho muito orgulho de ter ajudado esse clube a conquistar a Sul-Americana, o Paranaense com os aspirantes, o título no Japão e a Copa do Brasil. Dentro desse clube, eu aprendi o que é fazer parte de um clube vencedor e que a camisa rubro-negra só se veste por amor”, disse Bruno Guimarães.

“Chegou a hora de eu seguir em frente e lutar por outras conquistas. Eu vou sabendo que aprendi muito aqui dentro e saio melhor do que cheguei graças a todos os profissionais que me ajudaram durante esse período. Das tias do CT aos profissionais da comissão técnica, eu sou grato a todos e levarei os torcedores do Athletico dentro do meu coração. Agora eu também sou um de vocês, um torcedor rubro-negro torcendo por mais conquistas do nosso Furacão. Muito obrigado e até breve”, completou o volante.

A negociação de Bruno Guimarães custou 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 94 milhões) ao Lyon. O Athletico ainda ficou com 20% do lucro de uma transação futura. O volante está com a seleção brasileira no Pré-Olímpico e só se apresenta em seu novo clube no dia 11 de fevereiro.

