Dona de rede de restaurantes é presa suspeita de vender bebidas roubadas, no Paraná

A dona de uma rede de restaurantes foi presa, nesta quinta-feira (29), suspeita de vender energéticos roubados em dois shoppings de Curitiba. Segundo a Polícia Civil, as vendas ocorriam em estabelecimentos de comida chinesa, nos bairros Alto da XV e Tarumã.

O delegado Marcelo Magalhães relatou em entrevista à Banda B que a carga foi roubada no ano passado e a empresária acabou detida por receptação. “A carga tem um número de lote e, com base nisso, conseguimos descobrir que a carga estava sendo vendida nos shoppings”, relatou.

A carga roubada é avaliada em R$ 260 mil, mas apenas 30 caixas foram recuperadas pela polícia.

Questiona sobre a origem dos produtos, a detida informou não ter conhecimento. Disse que comprou a mercadoria sem nota fiscal, por um preço bem abaixo do mercado.

Diante do fato, a mulher foi autuada em flagrante por receptação qualificada e encaminhada para a delegacia, onde está presa à disposição da Justiça.

Crime

O crime aconteceu no mês de outubro de 2019, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Ao parar em um posto de combustíveis da região, o condutor do caminhão que carregava a carga foi abordado por dois criminosos, que o obrigaram a dirigir por 15 horas e depois disso o abandonaram na estrada.