Tinder adiciona botão de pânico no aplicativo para usuários dos Estados Unidos

O Tinder, aplicativo de namoro, anunciou que vai adicionar, nos próximos dias, algumas funções de segurança para os usuários do app nos Estados Unidos, inclusive um botão de pânico, para acionar autoridades em caso de necessidade. Outros recursos disponíveis são check-in e a possibilidade de compartilhar a localização do encontro com outros contatos.

A iniciativa é uma parceria com o aplicativo Noonlight, que disponibiliza uma plataforma para acionar os comandos de segurança integrados com o Tinder.

Para utilizar, será necessário ter os dois apps instalados no celular.

No Noonlight, o usuário pode adicionar informações sobre o encontro como localização, que serão enviadas pelo aplicativo para serviços de emergência caso o usuário solicite.

Além dessas medidas, o Tinder também vai disponibilizar recursos para evitar perfis falsos na plataforma. Um deles é a verificação de fotos, que solicita ao usuário uma série de selfies em tempo real, em poses indicadas pelo aplicativo.

Depois de checado, o perfil recebe um selo azul de verificação, indicando que aquela conta pertence a um usuário verdadeiro. Ainda não há data para que as funções sejam lançadas globalmente