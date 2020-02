Homem compra anúncio de 25 milhões de reais no Super Bowl para agradecer veterinários por terem curado seu cão do câncer

Um milionário norte-americano pagou US$ 6 milhões, o equivalente a mais de 25 milhões de reais, para exibir um vídeo de 30 segundos no intervalo do Super Bowl para agradecer os veterinários que curaram seu cão de um câncer no coração.

CEO de uma grupo de peças de carros, David MacNeils ralata que seu golden retriever Scout foi diagnosticado com um câncer no coração em julho de 2019, quando tinha 7 anos. A previsão inicial era de apenas 1% de chance de sobreviver ao tratamento.

“Eu não vou sacrificá-lo, não há absolutamente nenhuma chance”, diz o dono do animal sobre a sugestão inicial dada a ele pelos primeiros profissionais consultados.

O vídeo que será exibido no intervalo do Super Bowl tem apenas 30 segundos, mas MacNeils também divulgou uma versão com cinco minutos na qual ele relata a saga completa de Scout e agradece os médicos da Madison School of Veterinary Medicine.

A peça mostra os percalços de Scout durante seu tratamento, explica as técnicas e os procedimentos pelos quais o animal passou e termina pedindo que as pessoas doem para a Madison School of Veterinary Medicine para que outros pets sejam salvos.

A 54ª edição do Super Bowl será disputada no dia 2 de fevereiro de 2020, em Miami, na Flórida, entre o Kansas City Chiefs e o San Francisco 49ers.

A produção que será exibida no Super Bowl foi batizada de ‘Lucky Dog’, (‘Cão de Sorte’, em tradução livre).

Via, Revista Monet.