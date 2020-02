"Avô índio" é flagrado estuprando neta em rua no Mato Grosso

Um índio foi preso na noite de segunda-feira (27) suspeito de estuprar a neta de 2 anos. Ele foi filmado por travestis em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu perto de um ponto de prostituição da cidade.

O índio, de 53 anos, ficou em silêncio ao ser interrogado na delegacia da cidade. Ele foi encaminhado para a cadeia de Primavera do Leste. A Fundação Nacional do Índio (Funai) foi comunicada sobre a situação e a prisão do suspeito.

Ele passou por audiência de custódia na terça-feira (28). O juiz Alexandre Delicato Pampado, da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, manteve a prisão do indígena.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva e o homem deverá ser transferido da comarca por medida de segurança. De acordo com informações da audiência de custódia, há materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria dos crimes, incluindo vídeo registrado por testemunhas que mostram o indígena com a calça abaixada, assim como a da vítima, em local público, supostamente praticando o crime de estupro de vulnerável.

Ao analisar o caso, o magistrado viu a necessidade de assegurar a segurança da instrução criminal, visto que o autuado é avô da vítima e naturalmente manterá contato com a mesma e seus familiares, podendo influenciar seus futuros depoimentos. O magistrado também solicitou à Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp) a remoção imediata do suspeito da comarca, uma vez que há suposta tentativa de resgate do autuado por demais indígenas.

Os autores dos vídeos foram orientados a não compartilhem as imagens, uma vez que produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente, é crime apenado com reclusão de 4 anos e multa.

O indígena foi transferido para a Penitenciária Major Zuzi Alves da Silva, em Água Boa, a 736 km de Cuiabá.