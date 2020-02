Mãe vai à lua de mel da filha, engravida do genro e se casa com ele

Uma mãe do Reino Unido traiu a própria filha durante a lua de mel da menina e ainda teve um filho com o rapaz. Como se isso não bastasse, a mãe ainda se casou com o homem que seria futuro marido de sua filha.

Lauren Walls explicou essa história complicada ao jornal britânico The Mirror. Segundo Lauren, ela e Paul White estavam juntos há dois anos quando tiveram uma filha. Eles se casaram cinco meses depois do nascimento da menina. Como Julie, mãe de Lauren, ajudou a pagar o casamento, ela foi convidada pelo casal para viajar com eles na lua de mel. Cerca de dois meses depois, Paul saiu de casa.

Lauren contou que, após a lua de mel, ela notou um comportamento diferente em Paul. O rapaz começou a passar muito tempo longe de casa. Até que a irmã de Lauren viu mensagens suspeitas do cunhado no celular da mãe.

A mãe negou o caso, mas quando Lauren foi falar com o marido, Paul reconheceu a traição e se separou, deixando-a sozinha com a bebê de 7 meses do casal. Semanas após o término, Lauren percebeu que a mãe estava grávida. Por fim, anos depois, Julie convidou a filha para o casamento dela com o ex-marido.