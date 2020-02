Filha é presa após ser flagrada tentando asfixiar mãe em hospital; veja vídeo

Uma mulher de 32 anos foi presa após ser flagrada tentando matar a mãe asfixiada, que estava internada em um hospital. O caso aconteceu na terça-feira (28), em São Luiz, no Maranhão.

Testemunhas gravaram um vídeo, que foi postado nas redes sociais. Nas imagens, a filha aparece pressionando a mão contra o nariz e a boca da mãe. Veja:





A suspeita ainda usa um lençol para ajudar a prender a respiração da mãe. Ana Benedita Figueiredo, de 68 anos, ainda tenta levantar uma das mãos para reagir à tentativa de asfixia.

Luciana Figueiredo foi presa em flagrante por tentativa de homicídio. A mãe da mulher está internada desde o dia 19 por um quadro delicado de embolia pulmonar, e recentemente foi transferida da UTI do hospital para um dos quartos, onde o caso aconteceu.

Em depoimento à polícia, a suspeita negou que tivesse tentado asfixiar a mãe, alegando que levou a mão ao rosto da mulher por outros motivos. Além disso, as autoridades encontraram uma seringa dentro da bolsa de Luciana e investigam se o objeto seria usado no caso.

De acordo com a polícia, a tentativa do crime teria sido motivada pelo fato de que a mulher estaria cansada de cuidar da mãe, que precisa de atenção constante por conta da saúde frágil.

A Delegacia do Idoso deve colher informações e depoimentos da vítima para tentar esclarecer as reais motivações do crime.