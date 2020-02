Secretaria Estadual da Saúde paga R$ 70 milhões por procedimentos realizados apenas em dezembro

A Secretaria do Estado da Saúde (Sesa) autorizou nesta quarta-feira (29) o pagamento de diversos procedimentos executados no mês de dezembro. Entre os procedimentos estão os ambulatoriais, hospitalares, diálise e cirurgias eletivas. Os pagamentos serão efetivados aos fornecedores até a sexta-feira (31).

A gestão da Sesa busca constantemente efetuar a quitação dos serviços prestados aos fornecedores em curto prazo, após a apresentação dos comprovantes. O secretário Beto Preto afirma que os valores pagos auxiliam a manter os serviços em andamento. “Entendemos que é uma forma de o nosso prestador ter mais segurança, para realizar e manter os serviços em andamento e dessa forma a população não corre o risco de ficar desassistida”.

Os internamentos ultrapassaram R$ 36 milhões em dezembro. Já os atendimentos de ambulatórios efetuaram procedimentos que custaram R$ 26 milhões. Os tratamentos de diálise somaram R$ 7 milhões e as cirurgias eletivas tiveram custo de aproximadamente R$ 70 mil.

O secretário Beto Preto lembra que o atendimento via SUS é gratuito ao usuário. Por isso, é importante registrar e se manifestar pela Ouvidoria Geral da Saúde do Paraná. Os contatos para a manifestação são: formulário disponível no site da Sesa.