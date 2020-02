Nasa anuncia construção de hotel na Estação Espacial Internacional

A Nasa anunciou, na última segunda-feira (27), que escolheu a startup Axiom Space para construir um módulo comercial na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), que funcionaria como um hotel.

Em declaração, a agência espacial norte-americana disse que o projeto é um passo importante para “promover o crescimento de uma economia robusta na órbita terrestre baixa”. Segundo Jim Bridenstine, da Nasa, “o trabalho da Axiom para criar um destino comercial no espaço é um passo crítico para que a Nasa atenda suas necessidades de longo prazo de treinamento de astronautas, pesquisa científica e demonstrações de tecnologia na órbita”.

O desenvolvimento de destinos comerciais na órbita baixa da Terra é um dos cinco elementos do plano de abrir a ISS a novas oportunidades comerciais e de marketing. Os outros pontos incluem esforços para disponibilizar recursos da estação e da tripulação para uso comercial e habilitar missões privadas de astronautas.

Para Kam Ghaffarian, presidente executivo da Axiom Space, essa é uma oportunidade para a sociedade entender como os astronautas vivem no dia a dia. "Nosso objetivo é avançar o conhecimento da humanidade", afirma em nota.

Em 2018, a empresa se uniu ao designer Philippe Starck para pensar como deveriam ser os futuros hotéis da ISS. No projeto, as acomodações da tripulação são elegantes e cheias de conforto e luxo. Nelas, há telas interativas e uma vista privilegiada da Terra e do espaço.

(Foto: Reprodução/axiomspace)



A Axiom pretende lançar o primeiro módulo comercial na segunda metade do ano 2024.

Via, Revista Galileu.