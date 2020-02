Tove Lo lança clipe gravado no Brasil em parceria com Mc Zaac

Tove Lo lançou hoje o videoclipe de "Are U Gonna Tell Her?", gravado em São Paulo, em parceria com o brasileiro Mc Zaac. A música faz parte do último álbum da cantora sueca, Sunshine Kitty, lançado em setembro de 2019.

Dirigido pelo duo paulistano Alaska Filmes e produzido pela Iconoclast, o clipe foi gravado no fim de 2019, em um restaurante flutuante de São Paulo, durante passagens da cantora pelo país.

O funkeiro brasileiro contou como nasceu a parceria com a cantora pop: "A parceria com a Tove Lo surgiu por meio da nossa gravadora, a Universal Music, que achou interessante unir o funk com o pop e me convidou para estar nesse projeto. Fiquei superfeliz por participar de um trabalho tão maravilhoso".

No início de janeiro, a cantora também lançou duas músicas novas: "Bikini Porn" e "Passion and Pain Taste the Same When I'm Weak". As duas faixas foram escritas com o irmão e parceiro musical de Billie Eilish, Finneas.



Via, Uol.