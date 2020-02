Confira seu horóscopo para esta quinta-feira

Sendo o aquariano uma pessoa criativa precisa de uma vida movimentada e que lhe apresente oportunidade de conhecer pessoas novas; o mesmo continua valendo quando está de férias. Nesses termos, aconselha-se que quando sair de férias viaje sempre acompanhado e não vá para lugares extremamente solitários. Procure se assegurar de ter um mínimo de conforto em suas férias visto que gosta de ter uma certa mordomia.

Quem nasceu hoje

É muito inteligente, e saberá aproveitar essa qualidade para conseguir os objetivos. Tem uma forte personalidade, o que fará se destacar. É charmoso e carinhoso com as pessoas que o rodeiam. Competente, carismático e aplicado.

Alerta

Os arianos continuam no alerta e os astros aconselham rotina durante este período. Não deixe que o tirem do sério, controle o que você fala ou poderá atrair discussões no trabalho e vida pessoal. No amor, evite ser intransigente.

Áries – Dia de alerta, não negocie, viaje ou procure amigos. Podem surgir acontecimentos inesperados entre você e sua família. A influência na sua vida afetiva é bem difícil no momento. C. 932 M. 8270

Touro – Atividades sociais movimentadas, aproveite todas as oportunidades. Seu par afetivo não vai resistir a tanto charme, inove com seu amor. Dê apoio à nativos de Peixes e Áries. C. 416 M. 9137

Gêmeos – Boas novidades podem trazer mudanças na sua vida profissional. Saúde forte e muita disposição para novos projetos domésticos. No amor, vem novidades para os que buscam alguém. C. 690 M. 2519

Câncer – Sua energia mental esta a mil, brigue por seus objetivos. Muito aconchego e carinhos com seu amor. Possibilidade de sair para compras, visitas e encontro de trabalho. Saúde ótima. C. 349 M. 0985

Leão – Use serenidade para avaliar o setor financeiro. Não conte com facilidades, terá que resolver sozinho qualquer problema existente. O lado amoroso hoje estará mais calmo. C. 087 M. 6492

Virgem – Seu bem estar proporciona tranquilidade na vida profissional. Os projetos estão dando certo. Aceite oportunidades de expandir suas amizades. É a hora de se declarar a quem ama. C. 524 M. 4303

Libra – Sua generosidade em relação à família trará de volta a amizade de todos e muita harmonia. Momento propício para aderir a movimentos sociais. O amor reserva novidades. C. 481 M. 7710

Escorpião – Sua 4ª casa astral o coloca a frente de soluções ligadas ao setor doméstico. Terá que ajudar Áries e Peixes. Relaxe sua cabeça e espere bons resultados nas finanças. C. 208 M. 5863

Sagitário – O contato com a família se torna importante e profundo. Apoio para compras, viagens de trabalho ou negócios estão em alta. Não demonstre ciúmes a pessoa amada. Cuide da saúde. C. 829 M. 6541

Capricórnio – Sua autoconfiança ajuda a realizar importantes projetos. Assuntos do coração indicam mudanças. Sua personalidade exaltada harmoniza seu lar, amor e trabalho. C. 173 M. 9654

Aquário – Procure a companhia da família, a solidão deve ser evitada. Aproveite esta fase que o Sol lhe protege. Trabalho super produtivo, vem lucros. O lado afetivo esta se complementando. C. 055 M. 1478

Peixes – Espere mais uns dias para mudar muita coisa no trabalho ou negócios. As finanças e a vida afetiva dão o ar da graça. Valorize o romantismo da pessoa amada. C. 762 M. 3026