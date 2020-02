Coritiba leva gol nos minutos finais e empata com o Operário em casa

O Coritiba vencia até os quarenta e dois minutos do segundo tempo, mas levou um gol de cabeça de Douglas Coutinho e apenas empatou por 1×1 com o Operário, no Couto Pereira. O gol dos mandantes foi marcado por Robson, no fim da primeira etapa. O Coritiba ainda teve um jogador a mais em campo desde o fim do primeiro tempo, quando Douglas Nascimento recebeu o segundo cartão amarelo.

Com mais um empate em casa, a torcida vaiou o time ao fim da partida. O Coxa chega aos oito pontos e segue invicto no Estadual, na terceira colocação. O time de Eduardo Barroca agora viaja para Londrina, para enfrentar o Tubarão no domingo, às 16h, no Estádio do Café. Já o Operário recebe o Cianorte, também no domingo, pela quinta rodada.

O jogo

O jogo começou atípico no Couto Pereira. Mesmo jogando fora de casa, o Operário pressionava a saída de bola e complicava o jogo do Coxa. Logo a um minuto, Wilson quase entrega a bola nos pés do atacante Jefinho, mas conseguiu mandar pela linha de fundo, em escanteio para o Fantasma.

Aos dezesseis, Rafinha cobra falta na cabeça de Robson, que joga para o meio da área, mas ela passa por todo mundo e vai para a linha de fundo. Jogador mais efetivo do Coritiba no primeiro tempo, o atacante Igor Jesus buscava muitas bolas fora da área e tentava lançar Robson e Rafinha, mas todas as tentativas paravam na zaga pontagrossense.

Aos trinta e três minutos, boa chance do Coritiba. Rafinha cruza da direita, a bola sobra para Robson, que tenta girar dentro da área, mas é desarmado na hora do chute pelo zagueiro Sosa. Poucas chances claras de gol marcaram a primeira etapa. O Coritiba era mais criativo, enquanto o Operário chegava com mais perigo no gol de Wilson.

Aos quarente e dois da segunda etapa, gol do Coxa. Após escanteio e bola rebatida, a posse sobra para Robson, que fuzila o goleiro André Luiz de fora da área. 1×0 Coritiba.

Na segunda etapa, o Coritiba continuava melhor em campo, mas com menos ímpeto em busca do segundo gol. Aos dezesseis minutos, Barroca tirou Igor Jesus de campo e colocou o atacante Sassá, em sua estreia com a camisa alviverde.

Aos vinte e três minutos, boa chance do Coxa. Nathan, que entrou no lugar de Rafinha, recebe passe pela direita e arrisca de fora da área, mas o goleiro do Operário faz boa defesa. Dois minutos depois, Robson recebe cruzamento da direita e cabeceia com perigo, mas a bola vai para fora.

No fim do jogo, aos quarenta e dois minutos, o Operário empatou com Douglas Coutinho, de cabeça. O gol fez com que o Coritiba ficasse nervoso em campo, em busca do empate. A torcida pressionou, mas o time de Barroca não conseguiu marcar o segundo gol.