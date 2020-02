Péricles comemora e apresenta a filha recém-nascida, Maria Helena

O cantor Péricles encantou a todos ao divulgar as primeiras fotos da filha recém-nascida, Maria Helena, fruto do casamento com Lidiane Faria.

O artista surgiu sorridente ao segurar a filha logo após o nascimento em uma maternidade de São Paulo.

“Estou muito feliz, hoje está sendo um dia muito especial”, disse ele.

Maria Helena nasceu às 11h55 desta quarta-feira (29). Ela mede 50 cm e pesa 3,470 kg. A menina é fruto do casamento dele com Lidiane Faria.

Vale lembrar que o cantor também é pai de Lucas, de 26 anos.

O nascimento foi anunciado na tarde desta quarta durante uma participação dele no Estúdio UOL.

(Foto: Divulgação)

Via, Contigo.