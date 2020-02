A Agência do Trabalhador oferta 92 vagas de emprego, em Apucarana. Confira as oportunidades no mercado de trabalho.

ACABAMENTISTA DE GRANITO 1

AÇOUGUEIRO 1

ATENDENTE (RESTAURANTE) (SÓ DOMINGO) 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVA (DEPARTAMENTO PESSOAL) 1

AUXILIAR DE CORTE (BONÉS) 1

AUXILIAR DE COSTURA (JEANS) 1

AUXILIAR DE COSTURA 2

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 1

AUXILIAR DE REVISÃO DE PRODUTOS 1

CREDIARISTA 1

CORTADOR A BALANCIM 1

CORTADOR 1

COSTUREIRO(A) EM SÉRIE 23

COZINHEIRA (COZINHA INDUSTRIAL) 1

COZINHEIRA (SÓ DOMINGOS E FERIADOS) 1

COZINHEIRA 2

DESENHISTA 1

DESIGNER GRÁFICO 1

DIARISTA 1

ENCARREGADO DE PRODUÇÃO (BONÉS) 1

ENCARREGADO DE SETOR FEIRA (MERCADO) 1

ENFERMEIRA 1

IMPRESSOR (EXPERIÊNCIA EM MÁQUINA CARROSSEL) 1

MOTORISTA (CNH E) (C/ CURSO CARGA INDIVISÍVEL) 1

OPERADORA DE CAIXA (LOJA DE CONVENIÊNCIA) 1

OPERADOR DE BORDADO 2

PERSONAL TRAINER 1

PREPARADOR P/ PINTURA DE AUTOMÓVEIS 1

PINTOR DE AUTOMÓVEIS 1

POLIDOR DE AUTOMÓVEIS 1

RECREADORA INFANTIL 1

SERIGRAFISTA 1

TORNEIRO MECÂNICO 1

VENDEDOR(A) DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 1

VENDEDOR(A) INTERNO(A) (CNH AB) 1

VIDRACEIRO 2

VAGAS PARA PCD Quantidade

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (VAGA P/ PCD) 1

TÉCNICO(A) ADMINISTRATIVO(A) (VAGA P/ PCD) 1

VAGAS PARA DEIXAR CURRICULUM Quantidade

AÇOUGUEIRO 4

ANALISTA DE MARKETING (DESIGN GRÁFICO) 1

ATENDENTE DE LOJA 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (ESTÁGIO) 1

AUXILIAR DE COZINHA (COZINHA INDUSTRIAL) 1

AUXILIAR FISCAL 1

BALCONISTA DE FRIOS 2

CONFERENTE (RECEBIMENTO) 2

COZINHEIRA (COZINHA INDUSTRIAL) 1

CREDIARISTA 1

EMPREGADA MENSALISTA 1

FISCAL DE PORTA MERCADO (CONFERENTE) 2

OPERADOR DE MONITORAMENTO (MERCADO) 2

PADEIRO 1

REPOSITOR 1

SUPERVISOR DE CAIXA 4

TORNEIRO MECÂNICO 1