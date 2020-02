Gusttavo Lima mostra sua mansão e vira meme na web

O cantor Gusttavo Lima, 30, chamou atenção dos internautas na noite desta terça-feira (28) após publicar uma foto em que aparece na frente da sua mansão localizada em Goiânia.

Sem legenda, a foto deu o que falar nas redes sociais. A entrada da fazenda em que o músico está vivendo com a sua família, Andressa Suita, 32, e os filhos Gabriel e Samuel, rendeu comentários negativos de muitos internautas.

“E de pensar que ele pagou alguém para projetar essa cafonice”, escreveu uma usuária do Twitter. Já outro afirmou: “Gusttavo Lima é o primeiro caso do cafona vírus confirmado no Brasil”. “Não acredito que ele mora na Igreja Universal”, brincou outro.

Na própria publicação do artista em seu Instagram, sua esposa, com quem está desde 2015, comentou: “Vai pegar resfriado, vai pra dentro que o tempo está fechado bebê”. O cantor e amigo de Lima, Thiago Brava, também deu um recado no post: “Bebê estou aqui na sala da sua casa, pedi um Uber daqui 40 min te encontro aí na entrada me espera.”

Apesar dos comentários negativos e cômicos, o cantor não comentou sobre o assunto.

No último ano, 2019, Gusttavo Lima conquistou o primeiro lugar entre as cem músicas mais executadas nas rádios em todo país com a canção “Cem Mil”. De acordo com o levantamento feito pela empresa Crowley, ele foi o artista mais tocado.

Em recente entrevista, Lima comentou sobre o atual momento da vida e da carreira. “No início, quando eu não tinha essa responsabilidade toda de ser empresário, pai e cantor, tudo em um só, eu compunha muito, mas hoje eu só mexo no que já temos. Fazer sucesso é muito difícil e manter o sucesso é mais difícil ainda”, afirmou.

Via, Banda B.