Sertanejos encontram Bolsonaro e chamam meia-entrada de injustiça histórica

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) promoveu nesta quarta-feira (29) um evento no Palácio do Planalto em que recebeu o apoio de uma série de cantores sertanejos. Na ocasião, o presidente afirmou que sempre foi “apaixonado por música sertaneja”, prometeu ajudar o segmento e ouviu um pedido pelo fim da cobrança de meia-entrada.

“Eu sempre fui apaixonado pela música sertaneja, e com toda certeza pelas suas letras em especial”, disse o presidente.

“Eu devo muito a vocês [músicos sertanejos] a minha formação. Quero dizer que sempre tive um carinho muito especial por vocês. Nós chegamos à presidência e em parte devemos a vocês o apoio gratuito no momento em que a política estava bastante desacreditada no Brasil”, disse.

“Mais uma vez a vocês, artistas sertanejos, meu muito obrigado por essa homenagem que muito me orgulha e me toca.”

Estavam presentes, segundo lista da Secom, artistas como as duplas Bruno e Marrone, Gian e Giovani, e César Menotti e Fabiano, e o ator Dedé Santana.

Sem dar detalhes, o presidente também prometeu trabalhar por pleitos apresentados pelo segmento, seja por meio de decretos ou por projetos de lei.

Ele disse que atenderá os pedidos desde que não seja encontrado “óbice jurídico ou constitucional”.

Um dos presentes no ato foi Doreni Caramori, presidente da Abrape (Associação Brasileira dos Promotores de Eventos).Caramori pediu em seu discurso o fim da cobrança de meia-entrada, que hoje beneficia estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda.

“Meio-livro não existe. Não existe meia-bicicleta, meio-caderno. Tem uma série de meios que estimulam a cultura que não são vendidos pela metade do preço. Não pode o Estado brasileiro intervir na economia e tomar 50% da receita de determinados setores sem nenhum tipo de compensação. Precisamos corrigir essa injustiça histórica”, afirmou.

A meia-entrada para espetáculos artístico-culturais e esportivos é garantida por lei federal de 2013. Ele também defendeu mudanças nas regras de cobrança de direitos autorais.

O locutor de rodeios Cuiabano Lima também discursou no evento e entregou uma carta de apoio ao presidente, assinada artistas sertanejos.

“Os artistas sertanejos, que percorrem todos os cantos desse grandioso Brasil e vivenciam todos os dilemas e dificuldades do povo brasileiro, encontraram no governo do presidente Bolsonaro essa postura de um governante que trabalha em prol de seu povo, de seu país”, diz o documento.

Leia a íntegra da carta:

“Carta de apoio dos artistas do setor sertanejo ao governo do presidente Bolsonaro

Os artistas do setor sertanejo do Brasil expressam seu apoio ao governo do presidente Jair Messias Bolsonaro e reconhecem seus notáveis feitos no ano de 2019, nos diversos setores produtivos do país.

Diante da difícil situação econômica e social pela qual passava o povo brasileiro, o Brasil precisava de uma atuação forte, decidida, responsável e sem interesses escusos por parte de seus governantes.

(Banda B)