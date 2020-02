Dia Nacional da Visibilidade de Travestis e Transexuais é celebrado nesta quarta

Nesta quarta-feira, 29 de janeiro, o Movimento LGBT brasileiro comemora o Dia Nacional da Visibilidade de Travestis e Transexuais ou o Dia da Visibilidade Trans. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), estima-se que 92% da população vivem da prostituição, a grande maioria é morta nas ruas (local de trabalho) e não tem ensino médio. "Falar da causa trans é ver o abismo social cada dia maior. Segundo a ANTRA, estima-se que as meninas caem na prostituição por volta dos 14 anos, perdendo vínculo familiar", afirma a ativista do Coletivo Unificar, Renata Borges Branco.

A ativista conhece na pele as dificuldades e luta pela inclusão social dos transexuais e travestis, para que eles tenham acesso garantido à saúde, educação e oportunidades no mercado de trabalho. "Hoje a causa trans tem alguns rostos no legislativo, como a deputada Érica Malunguinho e a co-deputada Érica Hilton. Mas a pauta travesti esta longe de ter um final feliz. Meu objetivo é que mulheres como eu possam sonhar, romper e empreender seus sonhos, que transexuais ocupem seu lugar no mercado de contratação que saibam que na era digital a inclusão além de ser tecnológica é também social", conclui.

O Dia da Visibilidade Trans foi promovido pelo Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, com o objetivo de ressaltar a importância da diversidade e respeito para o movimento trans, representado por travestis e transexuais. A data passou, então, a representar a luta cotidiana das pessoas trans – especialmente as que se encontram em situação de vulnerabilidade – pela garantia de direitos e pelo reconhecimento da sua identidade.