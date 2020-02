Filha de Temer atropela mulher em São Paulo

Maristela Temer, filha de Michel Temer, atropelou uma mulher em Pinheiros, em São Paulo, nesta quarta-feira (29). O acidente ocorreu na Rua Ferreira de Araújo, perto do número 218.

Segundo seu advogado, Fernando Castelo Branco, Maristela Temer prestou socorro à vítima, que, também segundo ele, passa bem em um hospital. Segundo o Twitter do Corpo de Bombeiros, ela fraturou a perna esquerda e foi levada por uma viatura da corporação para o Hospital Albert Einstein, por volta de 08h10.

“Ela foi virar na esquina e estava em baixíssima velocidade", afirmou Castelo Branco.

O carro usado por Maristela no momento do atropelamento teve apreensão determinada pelo juiz Marcelo Bretas, mas só haveria proibição à venda do veículo.

O caso é investigado pela 14a DP (Pinheiros).

Em 2018, Maristela Temer e o pai foram indiciados pela Polícia Federal por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Uma reforma na casa de Maristela, avaliada em R$ 1 milhão, foi apontada pela PF como uma das provas do crime de lavagem de dinheiro recebido como propina.

O relatório final do inquérito dos portos apontou que o ex-presidente acompanhou a reforma na casa da filha. Segundo os investigadores, a reforma teria sido feita com propina.

Em março do ano passado, o juiz Marcelo Bretas determinou o bloqueio de R$ 3,2 milhões de Maristela Temer e R$ 62 milhões do ex-presidente Michel Temer.

A decisão foi expedida durante a Operação Descontaminação, um desdobramento da Lava Jato.

As investigações apontavam que Temer recebeu propinas das obras da usina de Angra 3.