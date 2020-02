Stallone surpreende fãs ao mostrar pela primeira vez barba e cabelos grisalhos: "Verdadeiro"

O ator Sylvester Stallone surpreendeu seus fãs e seguidores nas redes sociais ao mostrar pela primeira vez em público sua barba e seus cabelos grisalhos. Hoje aos 73 anos, Stallone é famoso por seu hábito de manter a barba feita e pintar seu cabelo de preto.

O registro em vídeo foi feito dentro um carro e mostra Stallone falando: “Continue lutando, meu amigo. Continuem lutando”. Enquanto fala, ele mostra o seu punho fechado, como se estivesse socando alguma coisa.

Na legenda do post ele escreveu uma mensagem motivacional: “Às vezes eu acordo e sinto vontade de não fazer nada. Apenas relaxar. Apenas sendo verdadeiro. Se alguém disser o contrário, está mentindo. É a natureza humana”.

Ele continuou: “Então você rola de um lado para o outro, fica chateado com você mesmo e então vai fazer um investimento no BANCO DOS OBJETIVOS. Então vou atrás da minha frase pessoa e faço!! #ContinueLutando”.

O espaço de comentários do post está repleto de mensagens chamando atenção para o look do ator. “Continue cinza assim!”, sugeriu uma pessoa. “Você ficou ótimo com esse cabelo”, elogiou outra. “Orgulhoso do seu cabelo branco!”, disse uma terceira. Veja:

Via, Revista Monet.