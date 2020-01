Saúde descarta casos suspeitos de coronavírus em Curitiba; monitoramento é intensificado

Um dos dois casos suspeitos de coronavírus no Paraná foi descartado nesta manhã de quarta-feira, 29, pela Secretaria de Saúde do Paraná. O caso era um dos 3 suspeitos monitorados pelo Ministério da Saúde em todo o país, que já foi notificado. "Tratava-se de um vírus da Influenza B detectado no exame realizado", afirmou o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto.

Já o segundo caso, de um mulher de 23 anos, que esteve na China e está internada no Hospital de Clínicas também foi descartado, clinicamente, de acordo com a Secretária Municipal de Saúde Márcia Cecília.

Os pacientes seguem internados em isolamento no o Hospital Santa Cruz e no Hospital de Clínicas.

O Secretário do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, ressaltou que os portos e aeroportos do Paraná estão sendo monitorados. No Porto de Paranaguá e no Aeroporto Afonso Pena o desembarque de pessoas é condicionado a uma declaração de atestado de saúde.

As informações foram repassadas nesta manhã de quarta-feira, 29, em uma entrevista coletiva na qual participaram Márcia Cecília Huçulak, Secretária Municipal da Saúde, Maria Goretti David Lopes, Diretora de atenção e Vigilância em Saúde, o Secretário de Estado da Saúde do Paraná Beto Preto e o Secretário do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes.

Por, Bem Paraná