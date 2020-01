PRF apreende 4,2 mil comprimidos de ecstasy que iriam para Londrina; veja vídeo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 4,2 mil comprimidos de ecstasy e 7,5 quilos de haxixe na madrugada desta quarta-feira (29) em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná. A droga estava sendo levada para Londrina.

As drogas estavam escondidas em um automóvel Peugeot 207, abordado por volta de 00h45 da madrugada, na BR-277, em frente à unidade operacional da PRF. Assista:





Os agentes desconfiaram do motorista, de 23 anos de idade, que apresentou nervosismo excessivo durante a abordagem.

Dentro do tanque de combustível, os policiais rodoviários federais encontram 14 volumes com haxixe, que totalizaram 7,5 quilos do entorpecente. Sob o carpete e no interior de um dos bancos, a equipe da PRF também localizou sete pacotes de ecstasy, com aproximadamente 4,2 mil comprimidos da droga sintética.

Questionado pelos policiais rodoviários federais, o motorista disse que pegou a carga ilícita em um bairro nas imediações da Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu, e que pretendia levá-la até a estação rodoviária da cidade de Londrina (PR), onde a repassaria a uma outra pessoa, não identificada.

A PRF registrou a ocorrência na Delegacia da Polícia Civil em Santa Terezinha de Itaipu. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.