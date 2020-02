No Brasil, Lana Condor e Noah revelam segredos um do outro

O sonho dos fãs brasileiros de "Para Todos os Garotos que Já Amei" se realizou nesta terça-feira (28): a dupla Lana Condor e Noah Centineo, os protagonistas do filme, desembarcou em São Paulo e participou do último dia do Festival Tudum, da Netflix, para adiantar todos os detalhes da sequência "PS. ainda te amo", que estreia em 12 de fevereiro.

Em São Paulo pela primeira vez, Lana e Noah foram recebidos com gritos pelos fãs e sofreram com o calor. Os dois passaram o tempo todo se abanando no painel, até porque os 34 graus da capital paulista não são para qualquer um.

Mas eles também se emocionaram com o carinho do público e revelaram uma curiosidade sobre o outro que poucos sabem.

Entrevistados por Maisa Silva, os atores falaram sobre a parceria nos bastidores e relembraram a primeira cena que gravaram juntos: o encontro de Lara Jean e Peter no restaurante depois daquela festa.

"Eu estava suando muito naquele dia, mas não tanto quanto hoje", brincou o ator.

Fã dos livros de Jenny Han antes mesmo de saber que virariam filme, Lana Condor exaltou o parceiro de cena e também sua personagem: "A melhor coisa de fazer esse filme foi estar ao lado do Noah, que é um cara incrível, e ver esse coração puro que a Lara Jean tem e que acho que é muito importante hoje”.

Próximos fora das telinhas, os atores ainda revelaram curiosidades um sobre o outro que ninguém sabe. Lana, por exemplo, é uma exímia amazona e anda muito bem a cavalo.

Já Noah não é tão corajoso quanto Peter e morre de medo de viajar de avião. "Odeio quando pousa e odeio ficar sozinho no avião", confessou, mas foi Lana quem entregou a melhor parte: "E ele chora em avião".

Para encerrar e deixar o pessoal ainda mais animado, eles adiantaram que o terceiro filme de "Para Todos os Garotos que Já Amei" já foi gravado e está pronto para ser lançado.

Para aplacar a ansiedade dos fãs até a estreia de "Para Todos os Garotos que Já Amei: PS Ainda Te Amo", a Netflix ainda liberou uma cena até então inédita do filme:

