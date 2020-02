Gio Ewbank dá detalhes sobre "The Circle Brasil", reality que apresentará na Netflix

Prestes a estrear na Netflix com um reality show bem diferentão, Giovanna Ewbank explicou os detalhes de como funcionará a dinâmica do seu novo programa em um vídeo liberado pelo próprio streaming.

Conhecido como "The Circle Brasil" e famoso no Reino Unido, o programa contará com nove participantes, que irão em busca de provar que conseguem ser o mais populares entre todos através de uma plataforma inteligente.

Uma as novas apostas da Netflix para 2020 ganhou mais detalhes. Em um vídeo liberado através das redes sociais da plataforma, Giovanna Ewbank aparece explicando o novo reality show que ela comandará no streaming.



Previsto para estrear no dia 11 de março, o "The Circle Brasil" contará com 9 participantes, que serão confinados em apartamentos próximos uns dos outros e não terão nenhum contato visual com os outros concorrentes - exceto por uma plataforma.

Através do The Circle, um sistema ativado pela voz, os jogadores poderão criar seus perfis e interagir entre si, podendo assumir a identidade que quiser.

O único objetivo do reality é que eles pareçam suficientemente interessantes para serem considerados os mais populares entre todos. Aquele que não for bloqueado na plataforma e conseguir chegar até o fim levará o prêmio de R$ 300 mil. Confira:

Via, Vix.