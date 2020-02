Confira o seu horóscopo para esta quarta-feira

Quando se trata de humor, os aquarianos podem ser divididos em dois campos: de um lado, aqueles que exibem um senso de humor seco e lacônico. Do outro, os amalucados e excêntricos, cujo humor é absolutamente original. Às vezes, esses dois tipos se misturam, produzindo uma forma muito original de rir para a vida e ao mesmo tempo parecem sérios e compenetrados.

Quem nasceu hoje

Tem habilidade para resolver os assuntos mais delicados com extrema sabedoria. Trabalha sempre pensando no futuro. Não gosta dos atalhos, procura realizar as tarefas sem pular etapas. É observador e inteligente.

Alerta

Os arianos passam o dia no alerta, e a indicação é de adiar inovações no campo profissional. Procure ter paciência com seu par afetivo e família. Controle o que fala para não entrar em discussões desnecessárias.

Áries – Você esta passando pelo alerta, a Lua traz apreensões. Adie viagens, compras e decisões financeiras. Vênus, também não o favorece e pode ocasionar problemas no amor e com a família. C. 759 M. 5628

Touro – Novas oportunidades no trabalho e negócio. Aquário e Câncer serão os melhores parceiros. Fase de amor repentino. Bom para compras de uso pessoal. A família esta em paz. C. 214 M. 9086

Gêmeos – Você vem de um bom período, e se sente fortalecido para mudar o trabalho e iniciar novo empreendimento. Ótimo para viagens, encontros profissionais e resolver problema da família. C. 993 M. 0472

Câncer – Você recebe a influência positiva de Vênus na sua 9ª casa astral. Fase para ampliar o trabalho e conseguir apoio de todos. Novidades financeiras. C. 650 M. 0721

Leão – O período pede que não passe dos limites nos negócios. Não confie cegamente. Esta livre para movimentar sua vida pessoal e familiar. Aquário traz amor e compreensão. C. 485 M. 2513

Virgem – Pode contar com mais energia. Período positivo para movimentar seu lar e trabalho. Amor equilibrado. Novos amigos e proteção de irmãos ou sócios. C. 506 M. 3867

Libra – Você entra num período de total sucesso no amor, vida familiar e social. No trabalho conquista novos amigos e compreensão. Tente em jogos e loteria. C. 162 M. 6345

Escorpião – Fase para resolver problemas da família. Bons contatos comerciais e chances de iniciar novos trabalhos. A pessoa amada esta mais apaixonada. Pode tentar em jogos e loteria. C. 874 M. 7796

Sagitário – Os astros garantem um ritmo acelerado na vida familiar. Ótimo para mudar de trabalho ou iniciar negócio com Gêmeos ou Touro. Positivo para viagens para rever parentes. Paixão em alta. C. 737 M. 3104

Capricórnio – Você esta livre das influências negativas e a presença de Júpiter trás tudo que vem idealizando. Receberá carinhos da família e do seu amor. O setor financeiro esta cada vez melhor. C. 023 M. 125

Aquário – Com Sol e Mercúrio no seu signo fica evidente que suas energias estão renovadas e você tem mais paz e amor. Melhora o trabalho, conquista novos espaços e ganha mais. C. 398 M. 8419

Peixes – Você ainda tem alguns dias para colocar em prática mudança no lar e trabalho. O Sol passa a influenciar seu signo a partir do dia 19 de fevereiro. Problemas no lar. Mas, Vênus traz harmonia no amor. C. 641 M. 4930