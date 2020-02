Jovem que salvou a mãe será sepultado nesta quarta, em Ponta Grossa

Rapaz conseguiu evitar que mãe fosse morta, mas foi ferido a facadas pelo padrasto e não resistiu às graves lesões

Tido como herói por conseguir salvar a mãe do ex-marido, João Henrique Fragoso Lopes, de 18 anos, será sepultado nesta quarta-feira (29) no cemitério São Sebastião, em Ponta Grossa. O rapaz foi atingido por várias facadas no abdômen durante a manhã de terça-feira (28) e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois, na Santa Casa de Misericórdia.

A mãe do rapaz revelou que foi casada com o autor do crime durante seis anos, mas eles tinham se separado há alguns meses. Segundo a mulher, o ex-marido estaria inconformado com o fim do relacionamento e foi até o bar onde a família estava morando com a intenção de matá-la.