Começam as filmagens de 'The Batman', com Robert Pattinson

As filmagens de The Batman (ainda sem título em português), da Warner Bros. Pictures, começaram. O diretor Matt Reeves (Planeta dos Macacos) está à frente do projeto, com Robert Pattinson (Tenet, O Farol, Bom Comportamento) no papel do detetive vigilante de Gotham City, Batman, e o bilionário Bruce Wayne.

Além de Pattinson, o elenco conta com Zoë Kravitz (Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald, Mad Max: Estrada da Fúria) como Selina Kyle; Paul Dano (The Beach Boys: Uma História de Sucesso, 12 Anos De Escravidão) como Edward Nashton; Jeffrey Wright (Jogos Vorazes) como James Gordon do Departamento de Polícia de Gotham City; John Turturro (Transformers) como Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (Sete Homens e Um Destino, Aliança do Crime) como o promotor de Gotham City Gil Colson; Jayme Lawson (Farewell Amor) como a candidata a prefeito Bella Reál; com Andy Serkis (Pantera Negra) como Alfred; e Colin Farrell (Animais Fantásticos e Onde Habitam, Dumbo) como Oswald Cobblepot.

Batman foi criado por Bob Kane e Bill Finger. Baseado nos personagens da DC, The Batman está programado para estrear nos cinemas em 24 de junho de 2021 e será distribuído mundialmente pela Warner Bros- Pictures.

Via, Métropoles.