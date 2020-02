Confinada, Manu Gavassi lança clipe "Áudio de Desculpas"

O Big Brother Brasil 20, colocou alguns “famosos” no confinamento, e cada um do seu jeito está tentando promover sua carreira usando o alcance inegável da Rede Globo. Manu Gavassi é uma das que se planejou para aproveitar a chance única.

Ao contrário de algumas sisters, como Gabi e Flayslane, que tentam emplacar suas habilidades musicais cantando pela casa todos os dias, Manu permanece mais discreta. Mas só no BBB20. Na internet, a cantora está soltando a voz.

Com uma série de vídeos pré-gravados antes do confinamento, a jovem de 27 anos provou que se planejou bem para tirar proveito da sua participação no reality show. Liberando conteúdo novo todos os dias nas redes sociais, Manu publicou um clipe da música "Áudio de Desculpas", e anunciou o lançamento no Instagram:



Via, Metrópoles.