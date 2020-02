Maisa estreia na Netflix em filme escrito por Thalita Rebouças

A apresentadora Maisa, 17, anunciou nesta terça-feira (28) que será a protagonista do filme “Um Pai no Meio do Caminho”, seu primeiro projeto com a Netflix.

Na trama assinada pela escritora Thalita Rebouças, autora de best-sellers como “Fala Sério, Mãe!”, ela vai interpretar Vicenza, uma garota de 18 anos que passou a vida inteira morando em uma comunidade matriarcal hippie, em harmonia, exceto por um detalhe: ela não sabe quem é seu pai.

Quando a mãe viaja para a Índia, a jovem aproveita para sair à procura dele, e acaba encontrando não um, mas dois pais. O anúncio foi feito durante o Festival Tudum, realizado pela plataforma de sábado (25) até esta terça (28), em São Paulo.

“Estou muito feliz em fazer essa parceria com a Netflix. Ver a reação do público ao descobrir os detalhes do meu primeiro filme original, no Tudum, todo esse carinho foi incrível”, disse ela, que apresenta o Programa da Maisa, no SBT.

Via, Banda B.