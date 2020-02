Foto com âncoras da CNN é detonada por falta de diversidade

A CNN Brasil divulgou uma imagem, nesta segunda-feira (28), com todos os âncoras contratados pela emissora. Pouco tempo depois, internautas do Twitter começaram a questionar a falta de representatividade no elenco.

Dos 15 âncoras da CNN Brasil, apenas dois são negros: Diego Sarza e Luciana Barreto. Além deles, na foto também se encontram Reinaldo Gottino, Amábyle Sandri, Mari Palma, Kenzo Machida, Taís Lopes, Evaristo Costa, William Waack, Cris Dias, Monalisa Perroni, Cassius Zeilmann, Daniela Lima, Daniel Adjuto e Phelipe Siani.



Apesar das críticas no Twitter, a CNN Brasil anunciou, na última sexta-feira (24), a contratação da jornalista Luciene Kaxinawá, filha de mãe indígena, como sua correspondente na região Amazônica.

A maior parte das críticas foi direcionada à contratação de William Waack, que foi acusado de racismo. Outras foram direcionadas ao suposto posicionamento político dos jornalistas, sendo chamados de “esquerdistas e tendenciosos” por um número de pessoas. Alguns internautas também esperam que a CNN Brasil seja diferente da americana.



A emissora está prevista para estrear em março de 2020.