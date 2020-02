Vaca invade farmácia na região de Curitiba e promove confusão; veja o vídeo

Uma vaca invadiu uma farmácia em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba ontem (27). As imagens das câmeras do estabelecimento foram divulgadas hoje (28). O animal destruiu prateleiras e derrubou produtos que estavam à venda.

Um cliente, que estava na farmácia durante o ocorrido, gravou um vídeo do celular. Assista:





Depois de sair da farmácia, o animal caiu em um córrego. O Corpo de Bombeiros levou quatro horas para resgatar a vaca. O dono da farmácia disse que quer adotar a vaca.



A vaca foi encaminhada para a Secretaria do Meio Ambiente de Colombo. Ela ficou debilitada por causa da situação. Hoje (28), a prefeitura informou que o animal está sendo cuidado por um adestrador e que está machucado e assustado.



O resgate



O animal lutou bastante, e os bombeiros só conseguiram retirá-lo do córrego depois de ele ficar muito cansado. Ainda ontem, o tenente do Corpo de Bombeiros Lucas Henrique Gross contou que testemunhas viram que a vaca caiu de um veículo na BR-116, então, procurou abrigo dentro da farmácia. Ela estava agitada e destruiu parte do estabelecimento. A prefeitura ainda não conseguiu localizar o dono do animal.







Com informações do G1.