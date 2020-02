Jovens são presos por pegar crânio e tirar selfie em cemitério, em Minas Gerais

Três jovens foram presos suspeitos de violar um jazigo do cemitério municipal Parque Cristo Rei, em Dores do Indaiá, Minas Gerais. O trio teria retirado um crânio do sepulcro e feito inúmeras selfies posando com a ossada e imitando caretas. O caso aconteceu no domingo (26). As informações são do jornal O Tempo.

O trio tentou escapar pulando entre os túmulos, após perceber a chegada de funcionários do cemitério. Durante a fuga, um deles esqueceu o celular com a câmera ligada no lugar onde o crime aconteceu. O crânio estava próximo ao jazigo violado.

De acordo com a Polícia Militar, eles foram encontrados machucados em uma rua da cidade e foram detidos por vilipêndio de cadáver. Um dos suspeitos tem 19 anos e os outros dois têm 20.