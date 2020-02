Estado vai contratar leiloeiro para alienar até 2 mil veículos

A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência abre no dia 5 de fevereiro, às 9h, o Pregão Eletrônico 816/2019 para contratação de Leiloeiro Oficial. A contratação vai permitir que o Estado promova leilões para a venda de veículos oficiais considerados inservíveis ou desnecessários.

O Governo do Paraná pretende leiloar cerca de dois mil veículos que estão nos cinco pátios de inservíveis do Estado.

De acordo com o diretor do Departamento de Gestão do Transporte Oficial (Deto), Marco Antônio Ramos, com o leilão dos inservíveis os pátios devem ser esvaziados. “Vamos resolver um problema histórico dando a destinação correta a estes carros. Além de gerar receita para o Estado para investimento, não teremos mais pátios desta natureza”, diz Ramos.

O leiloeiro será selecionado por meio de pregão eletrônico. Vence a disputa quem ofertar o maior desconto sobre a comissão até um teto de 4,99%, conforme está fixado no Termo de Referência. O contrato terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado.

O endereço eletrônico para recebimento e abertura de propostas é o www.licitacoes-e.com.br. O edital pode ser consultado no Portal da Transparência.