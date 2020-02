Bruna Marquezine muda contrato e não é mais atriz fixa da Globo

Mais uma bomba envolvendo a Globo foi divulgada na tarde desta segunda-feira (27). Uma das maiores estrelas de sua geração, a atriz Bruna Marquezine já não faz mais parte da lista de artistas com contrato fixo com a emissora carioca.

Segundo um comunicado enviado à Veja pela emissora, o acordo firmado entre as partes mudou desde meados do ano passado. Na época, a atriz “manifestou a vontade de ter mais tempo para investir nos estudos – no Brasil e fora do país” e, de comum acordo, o contrato não foi renovado.

Assim como recentemente ocorreu com Bruno Gagliasso, a atriz agora tem um contrato por obra. Bruna tinha contrato fixo desde 2003, quando se destacou na pele de Salete, na novela Mulheres Apaixonadas.

Indícios sobre a mudança de contrato já vinham aparecendo há tempos. O primeiro deles foi a não participação da global na famosa vinheta de final do ano de 2019 que reúne a nata de apresentadores e atores do cast da emissora. A segunda foi em uma entrevista para o canal da amiga, Giovanna Ewbank. Indagada sobre o seu contrato, a ex-namorada de Neymar desconversou e disse que não havia sido demitida, mas que também não poderia comentar sobre o assunto.

“Não, não fui demitida. Mas, eu não posso falar muito… Não fui demitida, isso é um fato… É que eu realmente não posso contar”, disse a atriz.

Torcida BBB

Enquanto isso, Marquezine está ligada em tudo o que acontece no BBB 20. Muito por conta da forte amizade que ela tem com a cantora e atriz Manu Gavassi.

Irritada com a postura de alguns homens na casa, Bruna fez questão de dar a sua torcida por Bianca Andrade, a Boca Rosa, no paredão entre ela e Lucas Chumbo.

Em resposta a um seguidor no Twitter que opinou que Chumbo teria 0% de chances de se safar da berlinda, a atriz comentou: “Menos um tóxico”.

A opinião de Bruna está muito baseada na conversa que Chumbo, Petrix e outros brothers tiveram nesta segunda-feira (27) na jacuzzi. Eles reclamaram da falta de beleza das mulheres na casa. Petrix ainda disse que faltava “uma novinha”.

O paredão entre Boca Rosa e Chumbo acontece nesta terça-feira (28) no Big Brother Brasil.