Bolsonaro levanta dúvida sobre dados da China relativos a coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira, 28, esperar que sejam "reais" os dados da China sobre casos confirmados de pessoas infectadas pelo coronavírus. Segundo ele, o país asiático é "fechado". "A gente espera que os dados da China sejam reais. (Que seja) Só isso de pessoas contaminadas. Se bem que é bastante. Mas a gente sabe que esses países são mais fechados no tocante a informação", disse Bolsonaro.

O presidente afirmou que deve tratar ainda nesta terça com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre o avanço da doença. "A OMS está dando no grau máximo a questão da periculosidade de o vírus se espalhar pelo mundo. Já aconteceu na questão do H1N1, em outros momentos da história aqui. Então temos que ficar preocupados", disse Bolsonaro.

O presidente afirmou que não deve, por enquanto, retirar famílias brasileiras de áreas onde há pessoas com casos confirmados. "Pelo que parece tem uma família na região onde o vírus está atuando. Não seria oportuno a gente tirar de lá, com todo o respeito. Pelo contrário, agora não vamos colocar em risco nós aqui por uma família apenas", disse Bolsonaro, sem deixar claro se falava de uma família brasileira nas Filipinas que esteve recentemente Wuhan, na China, epicentro do surto da doença.

O Ministério das Relações Exteriores informou na segunda-feira, 27, estar em contato com a família. Os brasileiros aguardam resultados de exames, mas não têm os sintomas da doença, segundo o ministério.