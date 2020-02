Grêmio confirma retorno de Diego Souza após 13 anos

O Grêmio confirmou na manhã desta terça-feira a contratação do meia Diego Souza, de 34 anos. O jogador chegará em Porto Alegre nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato até o fim da temporada 2020. Ainda não há data para a apresentação oficial.

O anúncio foi feito de forma inusitada, utilizando o áudio de uma entrevista de sua primeira passagem pelo clube, em 2007. Na legenda, o clube colocou emojis que representavam a assinatura de um contrato e a volta para casa.

O jogador que atuou no Botafogo na última temporada teve boa passagem pelo Grêmio na disputa da Copa Libertadores. Ele marcou gols importantes diante do São Paulo, no Estádio Olímpico, e contra o Santos, na Vila Belmiro. O time gaúcho acabou sendo vice-campeão perdendo a decisão para o Boca Juniors. Com a camisa azul, preta e branca, Diego Souza entrou em campo 56 vezes e marcou 16 gols.

A contratação foi um pedido do técnico Renato Gaúcho, que queria um jogador experiente e capaz de prender a bola no setor ofensivo. Para o comando do ataque, o Grêmio conta com Luciano e Diego Souza. Diego Tardelli deixou o clube após rescindir contrato enquanto André não será aproveitado.

Por outro lado, a torcida questiona a contratação de um atleta de 34 anos e que teve uma temporada irregular em 2019. Pelo Botafogo, Diego Souza disputou 41 partidas e anotou nove gols. No primeiro semestre, ainda atuou pelo São Paulo, com oito aparições e um único tento. O jogador soma passagens por inúmeros clubes ao longo da carreira.

Depois da vitória sobre o Brasil de Pelotas, no fim de semana, Renato Gaúcho indicou que o Grêmio buscou alternativas no mercado. Na segunda-feira, o clube já havia anunciado a contratação do meia Thiago Neves. Antes, tinha se reforçado com o goleiro Vanderlei, os laterais Caio Henrique, Orejuela e Victor Ferraz e o volante Lucas Silva.

Estadão Conteúdo