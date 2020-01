Carretas do Conhecimento irão qualificar mais de 5 mil pessoas

As nove unidades das Carretas do Conhecimento vão qualificar, em 2020, mais de cinco mil trabalhadores do Paraná. São escolas móveis que contam com infraestrutura completa para promoção de cursos de aperfeiçoamento profissional, voltados à empregabilidade e ao empreendedorismo.

“Vamos viajar pelo Estado levando conhecimento técnico para ampliar a geração de emprego e renda em dezenas de municípios”, disse o secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, lembrando que será um aumento de 241% no número de pessoas atendidas em relação a 2019, quando foram capacitados 2.078 trabalhadores.

Além de espaços para aulas teóricas, as unidades contam com laboratórios e oficinas destinados a atividades práticas. No Paraná, o projeto é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, em parceria com a Volkswagen do Brasil, Fundação Volkswagen e o Senai-PR. “Trata-se de um dos maiores programas de mobilidade social que leva gratuitamente cursos rápidos de qualificação para o trabalhador ter mais oportunidades no mercado de trabalho”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

A novidade para 2020 será a oferta do curso de Automação Básica, com noções de Pneumática e Hidráulica, que veio somar aos cursos já oferecidos de Panificação, Elétrica Residencial, Confecção, Manutenção de Motocicletas, Mecânica Automotiva, Elétrica Automotiva, Mecânica Básica e Refrigeração.

Já estão programados cursos das Carretas do Conhecimento nos municípios de Pitanga, Rio Branco Do Sul, Mangueirinha, Itaperuçu, Tijucas Do Sul, Mariluz, Santo Antônio do Sudoeste, Guaratuba, Santa Izabel do Oeste, Piraquara, Santo Antônio da Platina, Bituruna, Mandirituba, Contenda, Almirante Tamandaré, Alto Piquiri, Antonina, Goioerê, Mamborê, Mallet, Quitandinha, São João do Ivaí, Curitiba, Santa Cecília do Pavão, Guaíra, Clevelândia, Fazenda Rio Grande, Pinhais, São Sebastião da Amoreira, Araucária, Matinhos, União da Vitória, Nova Prata do Iguaçu, São José Dos Pinhais, Pato Branco, Colombo, Campo Largo, Campo Magro, Coronel Vivida, Arapoti, Francisco Beltrão, Sertaneja, Nova América da Colina, Rolândia, São Pedro do Ivaí, Balsa Nova, Terra Boa, Capitão Leônidas Marques, Pinhalão, Maria Helena, Leópolis, Farol, Itapejara D'Oeste, São Jorge do Patrocínio, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa, Centenário do Sul, Palmas, Icaraíma, Barbosa Ferraz, Marechal Cândido Rondon, Salto do Lontra e Pérola.