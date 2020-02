Confira seu horóscopo para esta terça-feira

Os aquarianos possuem uma natureza reta e honesta, não admitem imposições, desprezam as críticas e seguem sua própria orientação sem se importar com os comentários alheios. São geralmente, serenos e tranqüilos e não apreciam as brigas e discussões. Isto não quer dizer, porém, que tenham uma natureza pacífica e resignada; ao contrário, irritam-se facilmente e sua cólera, embora rara, é intensa

Quem nasceu hoje

É corajoso e determinado. Quando tem um objetivo, não se importa com os obstáculos que terá que vencer. Muito inteligente, sabe exatamente onde deve investir sua força para alcançar o sucesso pessoal e profissional. É intenso, arrojado e capacitado.

Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta, e o mais indicado é a rotina enquanto estiver nesta fase negativa. Procure ser menos intransigente com os colegas de trabalho. Não se irrite por pequenas coisas. Amor com ciúmes.

Áries – Será importante não sair da rotina. Fuja de discussões, e no final você sairá ganhando. Lembre-se que Vênus esta na sua 12ª casa até 8 de fevereiro. Amor com ciúmes, evite decisões. C. 610 M. 2284

Touro – Período para produzir e pesquisar novos negócios. Trabalhos em equipes serão bem vindos. Conte com Aquário e o próprio Touro. Clima sedutor no amor. Astral positivo em casa. C. 472 M. 1328

Gêmeos – Mercúrio, reforça suas energias, o que facilita a compreensão com quem trabalha ou esta iniciando algum negócio. Sua força interior esta expressiva. Positivo para estar com seu amor. C. 634 M. 5873

Câncer – Fase positiva para novos negócios e é provável que assunto financeiro traga benefícios para a família. A pessoa amada esta um tanto tensa, relaxe e passe boas energias a todos da família. C. 589 M. 4763

Leão – Dia para resolver questões financeiras. Não conte com Câncer, Peixes e Áries. Risco de mal entendidos com parentes. Positivo para os que são empregados ou que buscam novo trabalho. C. 718 M. 2539

Virgem – Cuide da saúde, a ansiedade pode incomodar. Evite exageros alimentares, pratique algum esporte. Nos negócios e trabalho terá colaboração espontânea. Seu amor anda apaixonado. C. 954 M. 6105

Libra – Terá toda a energia do Sol e a inteligência criativa de Mercúrio nesta fase. Novos contatos profissionais e abertura para conquistar equilíbrio nas contas. Amor excitante. Tente em jogos e loteria. C. 207 M. 7590

Escorpião – Tranquilidade profissional, fase em que conseguirá resolver as finanças. Definição nos assuntos familiares. Com Vênus, na sua 5ª casa astral, vem muito amor e dinheiro inesperado. C. 301 M. 0696

Sagitário – Estará disposto a sair da rotina, independente da vida profissional que anda bem. Programe viagens, compras, visitas e encontros de trabalho. Muito amor com a pessoa amada. C. 526 M. 8012

Capricórnio – Entusiasmo na vida profissional, você conseguirá vencer todos os problemas que estavam impedindo seu sucesso. Tranquilidade com as finanças. Sexualidade à flor da pele. C. 142 M. 3987

Aquário – Você começa a sentir a força do sucesso. Os projetos familiares e profissionais começam a deslanchar. Mal entendidos serão desfeitos, e o amor faz parte do seu coração. Cuide da aparência. C. 093 M. 9456

Peixes – Você continua no alerta e deve dar mais atenção à saúde, pois o trabalho cobrará muito. Não discuta com sócios, empregados ou familiares. Deixe a fase desfavorável passar, fique na rotina. C. 865 M. 7441