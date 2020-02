Polícia apreende couro de onça-pintada e duas espingardas, em Perobal

A Polícia Ambiental encontrou o couro de uma onça-pintada e duas espingardas em uma residência de Perobal, no noroeste do Paraná, na tarde de segunda-feira (27).

Os policiais foram até o local após uma denúncia anônima de que um homem havia caçado animais silvestres na região.

As armas, que não estavam registradas, e o couro do animal foram apreendidos. Segundo a polícia, é proibido manter produto de fauna nativa sem autorização.

O proprietário do local foi encaminhado para a delegacia e multado em R$ 5 mil por crime ambiental.

O homem será interrogado nesta terça-feira (28), e a Polícia Civil vai investigar a prática de caça de animal em extinção.

A onça-pintada está criticamente ameaçada de extinção em alguns biomas brasileiros, entre eles as áreas de Mata Atlântica, no noroeste do Paraná.