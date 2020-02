Mãe ameaça se jogar de prédio com criança no colo, em Ponta Grossa

Equipes de diversos órgãos de segurança foram mobilizadas para evitar que uma mãe se jogue de um prédio na rua Afonso Celso, na região de Uvaranas em Ponta Grossa. As primeiras informações dão conta de que a mulher estaria com uma criança nos braços.

O caso foi registrado por volta das 16h desta segunda-feira (27) e teve início quando uma equipe do Conselho Tutelar foi até o local - até o momento não foi possível apurar qual era o objetivo da visita dos conselheiros.

A mulher teria ficado nervosa e se trancado dentro do apartamento com a criança. Equipes do Guarda Municipal (GM) e da Polícia Militar (PM) fizeram o isolamento do local, já o Corpo de Bombeiros tentam acalmar a mulher e realizar o resgate.

As ruas da região foram bloquadas para que as negociações para o salvamento sejam iniciadas. O caso é atendido nas proximidade do Olho D'Água São João Maria.

(A Rede)