Ana Maria Braga: 'Eu não sabia se eu ia conseguir chegar aqui hoje'

Ana Maria Braga revelou nesta segunda-feira, 27, que foi diagnosticada novamente com câncer de pulmão. A apresentadora, que já teve dois tumores no mesmo órgão, deu a notícia ao vivo antes de encerrar o Mais Você, dirigindo-se aos telespectadores.

"É uma notícia importante, que se faz parte da minha vida e é importante para mim, quero dividir com aquelas pessoas que me fazem estar aqui, que são vocês aí do outro lado", afirmou ela.

"Então, só recordando um pouquinho, eu tive dois pequenos cânceres de pulmão no passado, e vocês me deram força. Um foi operado e outro foi tratado com radiocirurgia. Agora, infelizmente, eu fui diagnosticada com outro câncer de pulmão. É um adenocarcinoma, o nome científico dele, semelhante aos outros, mas que é mais agressivo e que não é passível de cirurgia ou radioterapia", informou Ana Maria.

A apresentadora contou que descobriu a doença no começo de janeiro e que na última sexta-feira, 24, recebeu o primeiro ciclo do tratamento, que é uma combinação de quimioterapia com imunoterapia.

"Eu não sabia, na verdade, se eu ia conseguir chegar aqui hoje. Normalmente, quando se faz uma quimioterapia e imunoterapia como é meu tratamento agora, tem efeitos colaterais Não vai cair cabelo, porque a quimioterapia é diferente, mas tem sintomas que tem dias que você fica mais sensível", explicou.

Ana Maria informou que as sessões do tratamento ocorrem a cada 21 dias, sendo que a próxima está agendada para 14 de fevereiro. "E nós [ela e Louro José] temos férias também, já tínhamos férias marcadas para o dia 7 de fevereiro, pegamos três semanas merecidas do ano todo, volto depois do carnaval. Eu espero poder estar aqui com vocês até dia 7 e vou estar, porque se estou já tão bem na primeira [sessão]", disse.

A apresentadora começou e terminou o comunicado agradecendo o apoio e o carinho do público, da equipe e dos dirigentes da Globo que lhe permitiram "ser a Ana Maria que eu sou, a amiga que sou, por serem tão meus amigos e me permitirem ser da forma como sempre fui". Ela encerrou afirmando que tem "muita fé, uma força que vem de Deus" e que acredita que "vai sair dessa com certeza".

Logo após o anúncio de Ana, Fátima Bernardes entrou ao vivo em seu programa Encontro com os olhos marejados. "Temos certeza que você vai vencer mais essa etapa. Não é a primeira vez, nem a segunda, mas tenho muita convicção, muita fé, que todas as energias, orações e todo o tratamento que você vai fazer resultará em algo muito positivo. Logo vamos estar comemorando mais essa vitória. Um beijo enorme para você. Sou sua fã e é de coração. Estamos juntas para o que você precisar e quiser", disse a colega de emissora. Outras personalidades e a atração Se Joga homenagearam e demonstraram apoio à Ana Maria.A apresentadora do Mais Você usou o Twitter para agradecer aos amigos e ao público: