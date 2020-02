Criminoso mais perigoso de MG morre durante visita íntima

Felipe Souza da Cruz, conhecido como “Jiraya” e considerado um dos homens mais perigosos de Minas Gerais pela forma como torturava as vítimas, morreu durante uma visita íntima neste sábado (25), no presídio de Francisco Sá, a 475 km de Belo Horizonte.

O preso sofreu uma parada cardíaca após se encontrar com uma mulher. Jiraya foi condenado por tráfico e homicídio e era suspeito de liderar uma organização criminosa. O detento ficou conhecido como "Jiraya" por usar uma espada para torturar as vítimas.

Por meio de nota, o Depen-MG (Departamento Penitenciário de Minas Gerais) informou que a acompanhante que estava com o preso pediu socorro avisando que ele estava passando mal. O órgão ainda destaca que o corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) e as causas da morte serão investigadas.

Veja a íntegra da nota do Depen:

"A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário (Depen-MG), informa que policiais penais da Penitenciária de Francisco Sá, no Norte do Estado, acionaram o Samu na manhã deste sábado (25/1) para socorro ao preso Felipe Sousa da Cruz.

O detento estava em visita íntima, por volta das 6 horas, quando sua companheira chamou os policiais penais pedindo socorro ao preso, que estava passando mal. Os policiais penais prestaram os primeiros socorros até a chegada da equipe médica do Samu, que tentou reanimá-lo e acabou constatando o óbito. A companheira de Felipe Sousa da Cruz acompanhou todos os procedimentos. O corpo foi levado ao IML e a Polícia Civil vai apurar as causas da morte."

Com informações R7.com