Acusado de esfaquear ex-prefeito de Mauá da Serra vai a júri nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (29), acontece em Marilândia do Sul o julgamento do homem acusado de esfaquear o ex-prefeito de Mauá da Serra, Inácio Mendes Filho, o Inacinho. O crime aconteceu em dezembro de 2017, na zona rural de Mauá da Serra.

Segundo a acusação, Nelson de Brito desferiu quatro golpes de faca na vítima após um desentendimento. Ele estava prestando serviços em uma obra na propriedade de Inacinho que foi atingido na altura do abdômen.

O ex-prefeito foi encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana. Já o autor das facadas fugiu a pé até Apucarana, onde se escondeu na casa da ex-esposa onde foi localizado e preso. Na época dos fatos. ele chegou a dizer que estava fazendo o encanamento da propriedade e que o ex-prefeito reclamou do serviço. "Ele me deu um empurrão e tinha uma faca em cima do balcão", disse na época.



Brito confirmou que desferiu golpes na vítima, porém, afirma que não tinha intenção de matar.