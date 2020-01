Vítimas de acidente que deixou quatro mortos em Colombo são identificadas

O Instituto Médico Legal (IML) confirmou oficialmente o nome das quatro vítimas que morreram no grave acidente ocorrido no começo da madrugada desta segunda-feira (27), no Contorno Norte, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba.

No veículo Fiesta estavam Jessika Marrie Koutoulas, Renato Luis Larves e Diego Felipe de Paula. Os três eram torcedores do Coritiba e retornavam para casa no momento da batida. Já no Cruze estava Igor Lucas Guimarães.

O acidente aconteceu no quilômetro 19 do Contorno Norte, em Colombo. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) não sabe até o momento quem invadiu a pista contrária, mas encontrou latinhas de cerveja dentro do veículo Fiesta.

Os corpos das quatro vítimas foram encaminhados ao IML.

