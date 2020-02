Médica usa rapel para descer de helicóptero e resgate pioneiro salva mulher em cachoeira

Com um resgate pioneiro no estado, a médica Michele Mamprim Grippa foi a primeira profissional de saúde do Paraná a usar o rapel para descer de um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e participar dos primeiros socorros a uma vítima de queda. A situação aconteceu na tarde do último sábado (25), em Morretes, no Litoral do Paraná.De acordo com o BPMOA, a vítima de 34 anos teria escorregado nas pedras e caiu em uma cachoeira no Salto dos Macacos, necessitando do socorro aéreo.

Em entrevista à Banda B, a médica comemorou o sucesso da operação. “Rapel não está na grade curricular da medicina, mas claro que a gente se prepara para estar apto para o atendimento de emergência quando necessário, especialmente quando envolve altura”, diz.

A capacitação aos profissionais de saúde começou em novembro do ano passado. O curso foi destinado a médicos e enfermeiros da equipe.

Resgate

Para o resgate, foi utilizada a técnica McGuire, que iça a vítima até um local seguro para que possa ser embarcada adequadamente.

Segundo a Dra. Michele Grippa, a opção da técnica se dá pela maior segurança. “Como a vítima estava em um local que o veículo não pode chegar, a gente faz apenas a estabilização para posteriormente embarcar em um local seguro. É um trabalho em equipe e que depende da precisão de todos”, explica.

A vítima foi levada até o Hospital Regional de Paranaguá.