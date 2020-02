Ana Maria Braga anuncia que foi diagnosticada novamente com câncer

Ao final do programa Mais Você, desta segunda-feira (27/1), a apresentadora Ana Maria Braga anunciou que enfrenta mais uma luta contra o câncer, desta vez no pulmão e mais agressivo. De acordo com ela, a doença é mais agressiva que as anteriores e não é possível cirurgia e nem radioterapia.

Na mensagem dirigida ao público ao lado de Louro José, a apresentadora agradeceu a emissora. “Eu quero muito agradecer a Globo pela oportunidade que estão me dando de me permitir de ser a Ana Maria que sou, a amiga que sou, de serem tão meus amigos, se faz parte da minha vida, é importante pra mim, eu quero dividir com aquelas pessoas que me fazem estar aqui, que são vocês do outro lado”, declarou.

Ainda segundo a apresentadora, a descoberta foi no começo do ano. “Só recordando um pouquinho: eu tive dois cânceres, pequenos câncer de pulmão no passado. Vocês me deram força e um foi operado e outro foi tratado com radioterapia e cirurgia. Agora, infelizmente, eu fui diagnosticada com um novo câncer de pulmão”, prosseguiu.

Correio Braziliense