Jennifer Aniston e Brad Pitt reatam romance após ‘encontros secretos’

Brad Pitt, 56, e Jennifer Aniston, 50, reataram o romance após uma série de encontros secretos que aconteceram antes do encontro público que tiveram no SAG Awards, na semana passada.

O casal divorciado teve pelo menos cinco encontros, inclusive um dentro de uma mansão de Aniston durante o feriado de Natal, segundo o jornal The Sun. O retorno do casal já era especulado por outros jornais desde o início de 2020.

Uma fonte próxima à atriz disse ao jornal que não acha que Aniston tenha “deixado de amar” Pitt, mesmo após ele a ter deixado para ficar com Angelina Jolie. “Demorou muito tempo, mas ela o perdoou por tudo -o perdão tem sido uma grande parte para eles seguirem em frente.”

Outra fonte, próxima ao ator, disse que ele “não parou de falar sobre sua ex-esposa”, que “eles reacenderam o romance” e que “não vejo nenhum deles tão feliz há anos”.

No último domingo (19), Aniston e Pitt roubaram a cena durante o SAG Awards (Screen Actors Guild).

Divorciados há 15 anos, os atores se encontraram nos bastidores da premiação e não escaparam dos flashes dos fotógrafos. O encontro rendeu registros e muitos comentários nas redes sociais. Alguns fãs do ex-casal se animaram com o reencontro.

Outro momento de destaque foi um flagra, feito pelo The Hollywood Reporter, de Pitt assistindo ao discurso da ex-esposa nos bastidores do evento. Na imagem, ele aparece concentrado enquanto Aniston agradecia pelo prêmio no palco.

Mas a boa relação do ex-casal não é uma grande novidade. Depois de marcar presença na festa de 50 anos de Jennifer Aniston, Brad Pitt prestigiou a ex-mulher numa festa de Natal com muitos convidados. Segundo site E! News, Pitt foi o primeiro a chegar e um dos últimos a sair da festa, o que mostra que ambos continuam bons amigos.

Em maio do ano passado, Pitt deu de presente de aniversário a Aniston a antiga casa do casal, avaliada em US$ 79 milhões (cerca de R$ 310 milhões), de acordo com o jornal Daily Mirror.

Por, FOLHAPRESS