Itamaraty busca família com suspeita de coronavírus

A Embaixada do Brasil nas Filipinas, localizada em Manila, tenta contato com uma família de brasileiros suspeitos de infecção pelo coronavírus. O Ministério das Relações Exteriores confirmou neste domingo, 26, notícias veiculadas na imprensa local sobre uma família com sintomas respiratórios semelhantes aos da doença.

A família esteve em Wuhan, na China, epicentro do surto de coronavírus. Segundo o Itamaraty, um casal e o filho de 10 anos foram isolados em um hospital de Palawan, a cerca de 800 km de Manila.

A família teve material coletado para análise.A imprensa local noticiou que os brasileiros procuraram atendimento médico na sexta-feira (24). A criança apresenta febre e problemas para respirar, e o pai tem a garganta inflamada.O ministro da Comissão Nacional de Saúde da China, Ma Xiaowei, disse que a capacidade de transmissão do coronavírus está se fortalecendo e o número de infecções pode continuar aumentando.

A doença matou 80 pessoas na China, onde há 2.744 infectados. Ele afirmou que o conhecimento sobre o novo vírus "ainda é limitado".Neste domingo, os Estados Unidos confirmaram o terceiro caso da doença. O país está organizando um voo para retirar americanos de Wuhan.

Além da China e das regiões autônomas de Hong Kong, Macau e Taiwan, há casos confirmados em outros 12 países: Arábia Saudita, Austrália, Canadá, Cingapura, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Japão, Malásia, Nepal, Tailândia e Vietnã.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.